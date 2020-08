TAMANRASSET : La protection civile sauve 10 personnes des crues de oued Tanghakli

Dix personnes ont été sauvées dans plusieurs communes de la wilaya de Tamanrasset suite aux chutes de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures dans la région, indique lundi un communiqué de la Protection civile. Il s'agit de six adolescents cernés par les crues de oued Tanghakli et de quatre personnes à bord d’un véhicule emportées par les crues de oued Taghrambiate, dans la commune de Tamanrasset, précise la même source. Dans la commune d’Ain Guezzam, les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisement d’eau à travers 30 habitations dans le quartier Errifi et autres édifices publics, note le communiqué, ajoute qu'aucune perte humaine n’a été enregistrée. Dans la commune d’Ain Salah, deux opérations d’épuisement d’eau ont été effectuées dans deux habitations à la cité Akbour, selon la même source qui relève également qu'aucune perte humaine n’a été enregistrée..