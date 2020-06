TAMANRASSET : L’Aménokal appelle les citoyens à la vigilance

L’Aménokal Ahmed Idaber a appelé jeudi les habitants de Tamanrasset à faire preuve de vigilance face aux tentatives visant la déstabilisation de la région. M. Idaber a appelé, dans une déclaration à l’APS, les habitants de la wilaya de Tamanrasset en général, et ceux de Tin-Zaouatine (500 km de Tamanrasset) en particulier, à « faire preuve de vigilance et à faire prévaloir le sens patriotique, face aux tentatives visant à porter atteinte à la stabilité de la région ». L’Aménokal a déploré également la tentative de « certaines parties d’envenimer la situation, à travers des informations livrées à des médias étrangers, susceptibles d’aggraver la situation dans cette wilaya ». M. Idaber a dénoncé vigoureusement « l’utilisation de son nom par certaines parties sur les sites électroniques ainsi que de son image pour diffuser des informations appelant à la manifestation et à la protestation suite aux évènements vécus dernièrement par la région de Tin-Zaouatine ». La ville frontalière de Tin-Zaouatine a enregistré un retour au calme, après une rencontre tenue mardi par les représentants de la population (élus et notables locaux) avec les autorités de la wilaya. La réunion a été couronnée par une série de mesures consensuelles ayant pour objectif le retour au calme et à la vie quotidienne normale dans cette ville.