TAMANRASSET : Gaid Salah réaffirme la position de l’armée envers le peuple

A l’occasion de sa visite entamée aujourd’hui à la sixième région militaire (Tamanrasset), le chef d’Etat-major de l’Armée, s’est fendu de nouvelles déclarations en rapport avec la crise politique et la position de l’institution militaire à son égard. « Depuis le début de la crise, la Direction de l’APN a fait le choix d’un discours clair et transparent » a-t-il- dit, ajoutant sur le même sujet que « ce discours procède chez l’ANP du principe du nationalisme dans son acception totale ». Justifiant cette position, Ahmed Gaid Salah a expliqué encore que « l’Armée a tenu à faire connaitre régulièrement ses positions immuables au peuple toutes les fois que l’opportunité lui en est donné ». Parlant indirectement du Hirak , le chef de l’Armée a souligné que l’Armée avait permis d’accompagner le peuple et les institutions de l’Etat, grâce à Dieu , nous avons pu tenir cet engagement ». Ahmed Gaid Salah, note par ailleurs que « depuis le début de la crise, on a compris qu’un complot se tramait dans l’ombre contre le pays et le peuple ».