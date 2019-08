TAMANRASSET ET SKIKDA : Arrestation d’un terroriste et destruction de 4 bombes

Le terroriste, dénommé "B. Kouider" alias "Rabiâ", a été capturé ce dimanche à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a annoncé, ce lundi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). La même source précise que «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a capturé, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, le 04 août 2019 à Tamanrasset (6ème Région Militaire), le terroriste B. Kouider alias Rabiâ, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011». Elle a, par ailleurs, indiqué qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit une casemate pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale, et ce, lors d’une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Tayoussam, wilaya de Skikda (5ème RM).