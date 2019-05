TAMANRASSET ET IN GUEZZAM : Arrestation de deux contrebandiers

Deux contrebandiers ont été arrêtés ce vendredi à Tamanrasset et In Guezzam, lors d'opérations distinctes effectuées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 24 mai 2019, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et In Guezzam (6ème Région militaire), deux (02) contrebandiers et saisi 1,2 tonne de pates, 1 véhicule tout-terrain, 9 marteaux piqueurs et 8 groupes électrogènes", précise-t-on de même source.