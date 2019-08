TAMANRASSET ET DJANET : Arrestation de Vingt-trois orpailleurs

Vingt-trois (23) orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset et Djanet par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont saisi du matériel servant à l'exploitation illégale de l'or, a indiqué ce lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté à Tamanrasset (6ème Région militaire) et Djanet (4ème RM), vingt-trois (23) orpailleurs et saisi 34 groupes électrogènes, 31 marteaux piqueurs, 200 sacs de mélange de pierres et d'or brut et un camion", précise-t-on de même source.