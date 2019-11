TAMANRASSET : Deux terroristes abattus par l’ANP

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu, lundi 18 novembre 2019, deux terroristes, près de la bande frontalière sud en 6ème Région Militaire à Tamanrasset, indique le MDN dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu, dans la soirée de lundi 18 novembre 2019, lors d’une patrouille de recherche et de fouille près de la bande frontalière sud en 6ème Région Militaire à Tamanrasset, deux (02) terroristes. Cette opération s’est soldée par la destruction d’un véhicule tout-terrain et la récupération de: -un (01) lance roquette de type RPG7; – un (01) fusil mitrailleur de type FMPK; – deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov; – un canon pour fusil mitrailleur de type FMPK. Cette opération confirme la détermination de l’Armée Nationale Populaire à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et réitère le degré de vigilance de ses éléments, afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays».