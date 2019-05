TAMANRASSET : Deux orpailleurs arrêtés

Deux orpailleurs ont été arrêtés et deux véhicules tout-terrain ont été saisis, ce mardi, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 21 mai 2019 à Tamanrasset (6ème Région militaire), deux (2) orpailleurs et saisi deux (2) véhicules tout-terrain, huit (8) groupes électrogènes, sept (7) marteaux piqueurs et 720 kilogrammes de mélange d'or brut et de pierres", précise le communiqué.