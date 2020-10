TAMANRASSET : Découverte du corps brûlé d’une adolescente

Le corps sans vie et brûlé d’une adolescente a été découvert samedi soir dans le quartier Tahagart à Tamanrasset, a rapporté le journal El Khabar, précisant que les éléments de la Protection civile et de la gendarmerie nationale sont sur place. La même source a ajouté que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame. Jeudi 8 octobre, la Protection civile a annoncé la découverte la veille du corps sans vie d’une femme de 32 ans brûlé dans une forêt d’El Eulma dans la wilaya de Sétif. Le 4 octobre, c’est le corps sans vie de la jeune Chaïma (19 ans) qui a été découvert à Thénia. La jeune femme a été violée, torturée et brûlée par son assassin.