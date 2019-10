TAMANRASSET : Découverte d'une cache d'armes

Une cache d'armes a été découverte, ce samedi, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière sud, à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, et lors d'une patrouille de fouille et de ratissage menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert le 05 octobre 2019, une cache d'armes contenant dix (10) roquettes de type BM-21", précise le communiqué. "Cette opération réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP mobilisées à travers tout le territoire national, à préserver la sécurité de notre pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité", souligne la même source.