TAMANRASSET : Découverte d’une cache d’armes

Une cache d’armes et de munitions a été découverte, samedi, près de la bande frontalière sud à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué, ce dimanche, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le communiqué précise que «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 28 septembre 2019, suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème Région Militaire), une cache d’armes et de munitions contenant deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, quatre roquettes sol-sol de type BM-21, ainsi que deux chargeurs et une quantité de munitions»..