TAMANRASSET : Découverte d’une cache d'armes et de munitions

Une cache contenant des armes de guerre et des munitions a été découverte ce mardi à Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes, a découvert, le 1er octobre 2019, suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset (6ème RM), une cache d’armes et de munitions", a souligné le MDN. Selon la même source, cette cache contenait "fusil (01) mitrailleur de type FM avec deux (02) chaines de munitions, une (01) mitrailleuse de type PKT, un (01) fusil de type G3 avec un chargeur de munitions, (03) roquettes pour lance-roquettes SPG-9, deux (02) charges propulsives pour lance-roquettes RPG-7, ainsi qu’une quantité de munitions s’élevant à (415) balles et (22,5) kilogrammes de kif traité".