TAMANRASSET : Découverte d'une cache d'armes et de munitions

Une cache d'armes et de munitions a été découverte, hier, par les éléments de l'Armée Nationale Populaire (ANP) au cours d'une opération de recherches menée dans la région de Tamanrasset, a indiqué hier un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert, ce lundi 21 janvier 2019, lors d'une opération de recherche et de fouille menée à Tamanrasset en 6ème Région Militaire, une cache de munitions contenant : Un missile de type Grad BM-21 de calibre 122 mm,6 obus de mortiers de calibre 82 mm, 6 fusées pour obus de mortiers 82 mm ; 25 grenades défensives avec détonateurs,,46 balles de calibre 23 mm, 40 balles de calibre 14.5 mm, 250 balles de calibre 12.7 mm", précise la même source.