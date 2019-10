TAMANRASSET : Découverte d’un système de missiles anti-aérien

Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a découvert ce jeudi une cache d’armes, lors d’une opération de fouille et ratissage près de la bande frontalière sud à Tamanrasset. Cette cache d’armes contenait « une arme anti-aérien de type STRELA 2M et six roquettes de type BM-21 », a précisé ce vendredi le MDN dans un communiqué. Le même jour, un autre détachement de l’ANP « a arrêté, à Médéa et Ain-Defla, deux éléments de soutien aux groupes terroristes », ajoute le même communiqué. La même source ajoute qu’ «Un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu un (01) terroriste, ce jeudi 03 octobre 2019 suite à une embuscade tendue à Djbel Amrouna aux environs de la commune de Djemaat Ouled Chikh, wilaya de Ain Defla (1ère Région Militaire)», ajoutant que cette opération « toujours en cours, a permis aux éléments de l’ANP de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions », a-t-elle précisé.