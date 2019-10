TAMANRASSET : Arrestation de 16 individus et saisie d'un véhicule

Seize (16) individus ont été arrêtés et un véhicule tout-terrain saisi ce vendredi lors d'une opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire à Tamanrasset dans le cadre de la lutte contre la criminalité, a indiqué ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 25 octobre 2019 à Tamanrasset (6ème Région militaire), 16 individus et saisi un véhicule tout-terrain, 2 groupes électrogènes, 2 marteaux piqueurs, ainsi que 250 sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherches menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), 64 balles pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov", précise la même source.