TAMANRASSET : 4 douaniers meurent dans un accident

Quatre éléments des douanes nationales ont perdu leurs vies , le samedi 05 mai 2018, dans un accidents de la route survenu à la commune de In Amguel, dans la wilaya de Tamanrasset. Le terrorisme routier a, en effet, causé la mort de quatre douaniers dans une collision entre un véhicule tout terrain (4×4) des douanes nationales et un camion semi-remorque, au Sud du pays, et autrement dit à la commune de In Amguel, dans la wilaya de Tamanrasset. Les services de la protection civile se sont, d’ailleurs, intervenus sur le lieu de l’incident pour évacuer les corps et les transférer à la morgue.