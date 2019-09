TAMALAKA (SIDI BEL ABBES) : La RN menant à Ras-El-Ma fermée par les citoyens

Ce tronçon de la R N 13 a donc été entièrement fermé à la circulation automobile au moyen de pneus brûlés, grosses pierres, troncs d'arbres et autres objets hétéroclites donnant ainsi l'impression à une atmosphère houleuse ayant atteint son paroxysme. Les usagers de la route notamment, les transporteurs collectifs ont été contraints de rebrousser chemin et d'éviter cette ligne en optant pour des déviations. Les protestataires, en majorité des jeunes, ont tenu à faire part de leurs conditions de vie défavorables, ‘’allant, diront-il du mauvais en pis'', et réclamaient la présence immédiate des premiers élus et responsables. ''Nous nous trouvons coupés du reste du monde à cause du manque de connexion Internet dans la localité, lancent certains de leurs représentants, notre seule et unique mosquée reste à nos jours, dépourvue d'Imam que la direction des affaires religieuses tarde à affecter; nous exigeons également le départ sans condition, du directeur de l'école primaire et le déjeuner aux élèves de Tamalaka scolarisés au nouveau lycée du chef lieu de commune. Une plate-forme de revendications que des émissaires de la commune devraient présenter au chef de la Daïra de Télagh et aux responsables concernés de la wilaya. Sur ce, les protestataires rassérénés, se sont dispersés sans encombre, jurant par tous les saints d'y revenir si aucune suite ne serait accordée.