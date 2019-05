TALAIE EL HOURIAT : Benflis appelle à ‘’franchir’’ les murs

Le président du parti Talaie El Houriat, Ali Benflis suggère un dialogue national comme solution à la crise politique que vit l'Algérie depuis le 22 février. Il résume les obstacles à franchir pour parvenir à une sortie de crise à "trois murs". Ses propositions ont été dévoilées, samedi, dans une tribune publiée dans Le Quotidien d'Oran En effet, Selon Ali Benflis, la crise actuelle prend des dimensions éprouvantes pour nos compatriotes, pour la société dans son ensemble et pour l'Etat national lui-même. Comment abréger cette épreuve et comment en contenir les coûts politiques, économiques et sociaux ? Voilà la question dominante du moment. Toutes les révolutions, même les plus pacifiques, ont un prix dont les pays doivent s'acquitter tôt ou tard. Tout l'enjeu est de maintenir ce prix dans les limites du supportable pour un Etat fragilisé comme le nôtre, pour une économie nationale déjà à l'agonie et pour une société qui aspire à avancer et non à reculer. Une crise qui dure est toujours dangereuse. Chaque jour qui passe apporte son lot de complications qui rendent son règlement plus problématique et plus complexe. Ce règlement n'est déjà pas aisé et toute la lucidité et la sagesse commandent de ne pas différer les solutions qui sont à portée de main aujourd'hui mais qui, demain, risquent de ne plus l'être.