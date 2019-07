TAKHEMARET(TIARET) : Une mère de 6 enfants se suicide en buvant de l'acide

Dans la nuit allant du vendredi au samedi 13 juillet 2019, la localité d'El-Melaab, recensant quelque 9.000 habitants, dépendante de la commune de Takhemaret, à quelque 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été vraiment secouée par une information faisant part du suicide d'une femme âgée de 55 ans, mariée et mère de 6 enfants. En effet ,cette femme aurait mis fin à ses jours en buvant de l'acide ,apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute que le mobile derrière ce suicide serait le calvaire qu'elle vivait au sein de cette famille et cela en dépit de la profession du mari qui versait dans des travaux entrepreneuriat. Notre source nous a indiqué que la goutte qui a fait débordé le vase, c'est l'information qui a circulé et dont l'objet serait l'intention de son mari d’épouser une autre femme tout en notant que la femme qui s'est suicidé était chez ses parents en signe de refus et de colère contre le comportement de son mari. Le corps de la victime a été déposé au niveau de la morgue de l’hôpital de Frenda, après avoir été évacué en urgence à partir des lieux de l'incident et une enquête a été ouverte par les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Takhemaret, territorialement compétents.