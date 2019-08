TAKHEMARET (TIARET) : Une collision entre 2 voitures fait 5 morts et 6 blessés

Aux environs de 14h, de ce jeudi 8 août 2019, le tronçon routier de la R.N 14, reliant la localité d'El-Malleh au chef-lieu de commune de Takhemaret, soit une distance de près de 12 km et précisément, tout près du douar "Kouanta" a été le théâtre d'un accident, illustré par une tragique collision entre 2 voitures touristiques, apprend-on sur les lieux auprès d'une source relevant de la protection civile. En effet, le bilan de cet accident s'est alourdi et l'on a enregistré 5 morts(2 sur les lieux de l'accident et 3 à l’hôpital de Frenda et lesquelles sont âgées entre 3 et 70 ans et qui étaient à bord de la voiture de marque "Clio Campus", en provenance d'Oran et à destination vers Frenda, a indiqué notre source, qui précise que les 6 autres blessés, âgés de 7 à 53 ans étaient à bord d'une "Toyota Hilux" roulant en sens inverse et qui ont été évacuées ,en premier lieu vers la polyclinique "Kechichet Bouchenafa" de Takhemaret et eu égard à leurs blessures, ces personnes ont été transférées vers l’hôpital "Ibn-Sina" de Frenda qui se trouve à 53 km des lieux de l'accident. Pour rappel, l'on a enregistré plusieurs morts et des blessés sur ce tronçon routier qui fait actuellement l’objet d’études et de réflexion par les services de la direction des travaux publics.