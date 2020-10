TAKHEMARET(TIARET) : Saisie de 7.116 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de lutte contre la criminalité et tout ce qui porte atteinte à l'économie , les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de Takhemaret, à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret ,bien appuyés par d'autres unités de gendarmerie nationale ,tout en agissant sur informations, ont fermé tous les accès ouvrant sur la R.N14 et où ils ont pu arrêter le véhicule indiqué, à son bord une personne, originaire de la commune de Takhemaret. Ce camion de marque "Isuzu" était bourré d'une grande quantité de boissons alcoolisées toutes marques et tous volumes confondus, estimée à 7.116 unités. Cette saisie a été destinée à la direction des domaines et le propriétaire a été arrêté, lit-on dans un communiqué adressé à notre rédaction par les services de communication, relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret.