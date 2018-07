TAKHEMARET(TIARET) : Saisie de 3 kg de kif traité

La bonne exploitation des informations parvenues aux services de la gendarmerie nationale a permis de relever un véritable défi aux barons du kif traité qui ont multiplié leurs procédures de commercialisation. En effet, après la localisation de deux voitures, à bord desquelles étaient deux personnes, âgées respectivement de 38 et 50 ans et qui sont originaires de Tiaret .Une surveillance de loin a eu lieu et les deux voitures pour brouiller les pistes ont rejoint un cortège de mariage et ce, pour fuir les regards des services de sécurité, cependant, les éléments de la gendarmerie de la brigade de Takhemaret, à quelque 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret; et très vigilants, ont pu "débusquer" les 2 voitures: une de marque Kangoo et l’autre une Peugeot 208 et lesquelles ont été arrêtées au niveau d’un point entre la localité de "Melaab" et le douar de "Mouasse" et les faisant éloigner du cortège pour un contrôle d’affiliation et d’identité, les gendarmes ont découvert le pot aux roses où il s’agissait de 3 kg de kif traité. Une perquisition dûment signée par le procureur de la république près le tribunal de Frenda et ce, pour élargir le champ de compétence territoriale a conduit les gendarmes à la cité "Dubai" de Tiaret où ils ont découvert une somme de 36 millions de cts conçues comme premières recettes de vente et d’autres informations ont permis aux gendarmes le déplacement vers la ville d’ Oran pour arrêter le grand baron qui s’est évaporé dans la nature. Pour l’heure, les 2 personnes sont arrêtées et la recherche ainsi que l’enquête suivent leur cours, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources sécuritaires bien informées .