TAKHEMARET (TIARET) : Les citoyens ferment le siège de la mairie

Ce jeudi 25 avril 2019, des dizaines de citoyens se sont rassemblés devant l'accès principal de l'A.P.C de Takhemaret, à quelque 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et ont catégoriquement fermé la porte principale, interdisant tout accès aux élus. Munis de pancartes et d'emblèmes nationaux, les contestataires répétaient des slogans hostiles au maire et son assemblée ,revendiquant le départ inconditionnel du maire, M.Derrouiche ,qui s'est succédé à lui-même durant son deuxième mandat,apprend-on auprès de sources généralement bien informées, lesquelles ont envoyé des vidéos illustratives des évènements qui se sont déroulés. Le maire, selon les contestataires est accusé de plusieurs dépassements et sa gestion est qualifiée de chaotique et plus particulièrement celle relative au foncier ainsi que les projets d'éclairage public et la distribution des logements sociaux. Dans le meme contexte, le maire a été accusé de passivité vis-à vis des exigences du service public et a été taxé de jouer au favoritisme et au tribalisme. Par ailleurs,les contestataires n'ont cessé de rappeler au maire ,qu'il fait l’objet de poursuites judiciaires et qu'il est vivement concerné par l'article 43 du code des collectivités locales qui stipule la suspension de tout élu faisant l’objet de poursuites judiciaires jusqu'à son innocence, cependant, l'administration de la wilaya de Tiaret,s'est ouvertement écartée de cette loi.Faudrait-il rappeler qu'aucun responsable n'est venu pour entrer en communication avec ces citoyens dont les revendications sont légitimes. Les pancartes posées à même la porte d'entrée comportaient des écriteaux reflétant l'historique des dossiers explosifs révélant les abus du maire et dont les services de sécurité et la justice se partagent déjà les données et en dépit de nos tentatives de joindre le maire, ce dernier était injoignable.