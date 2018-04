TAKHEMARET (TIARET) : Des bénéficiaires de logements sociaux observent un sit-in

Ce dimanche 29 avril 2018,aux environs de 8h,près de 200 citoyens bénéficiaires de logements sociaux se sont rassemblés devant le siège de l’APC de Takhemaret à quelques 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, dont certains munis de feuilles 21x27 sur lesquelles étaient écrites leurs revendications qui se résument dans la remise des clés concernant la liste des 419 bénéficiaires qui ont fait l’objet de positionnement de la part des services de l’OPGI et ce, suite à l’opération de tirage au sort et qui a touché les 459 logements sociaux dont la liste des 40 logements qui n’a pas été livrée publiquement, un mobile qui a poussé à la prise de contestations par une grande frange qui s’est déplacée au siège de la wilaya et dont certains représentants ont été accueillis par le wali, qui a promis de faire passer la liste au peigne fin et d’opter pour un assainissement salutaire et la contestation qui a eu lieu ce jour, conçue par certains comme étant une forme d’exhibition", a été pour d’autres une forme de violation des instructions du wali qui a instruit l’ouverture d’une enquête sur les deux listes, celle des 419 et l’autre des 40 logements sociaux, soit un total de 459 qui a conduit à une vice de forme tout à signaler que les contestataires d’aujourd’hui ont été reçus par l’adjoint-maire qui leur a déclaré que le maire est en formation à Tiaret et qu’ils seront reçus par ses soins dès son entrée et à l’heure où nous mettons sous presse, l’on apprend auprès d’une source responsable que le wali a pris ses engagements pour l’ouverture d’une enquête très approfondie. Affaire à suivre de très près.