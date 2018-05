TAKHEMARET (TIARET) : Découverte d’un cadavre pendu

Ce samedi 5 mai 2018,aux environs de 18h30 mn et dans un lieu mitoyen de la RN14, à quelque 3 km du chef-lieu de commune Takhemaret, distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 100 km, des citoyens de passage ont été suffoqués par des odeurs nauséabondes qui se dégageaient des lieux et en s’approchant, ils ont découvert le cadavre d’une personne qui se serait servi de son turban pour mettre fin à sa vie et eu égard à la décomposition avancée du corps, l’identification a été très difficile, a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire proche de l’enquête qui ajoute que le corps a été déposé à la morgue et que l’identification est en cours et qu’il serait étranger à la région. Un autre cas de suicide qui vient de nourrir une liste déjà ouverte et ce, en l’absence d’un débat sérieux au sein de la société à Takhemaret qui vient d’enregistrer 5 cas de suicide depuis le début de l’année. Une enquête est en cours.