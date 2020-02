TAKHEMARET (TIARET) : 5 sources légendaires d'Oued El-Abd contaminées

Le légendaire "Oued-El-Abd, qui coulait à flots, et qui tire ses origines de la région d'Ouled-Youssef, frontalière avec la wilaya de Saida, à partir de grandes sources, se heurte aujourd'hui à de dangereuses menaces et ce, suite aux déversements anarchiques d'une part et d'autre part à des contraintes de relief.



A noter que les réflexions autour d'un projet pouvant épargner le grand lit de l’oued-El-Abd, accusent un déficit criard, cela en dépit de la réalisation d'une petite station de lagunage qui a démontré ses limites et s'est reflétée en un projet fiasco, qualifiée par des responsables comme étant une décision irréfléchie .En effet, ce oued, se trouve à 4 km du chef-lieu de commune de Takhemaret, distante de 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, Alimenté avec plusieurs sources, ce liquide précieux provenant de ce oued faisant la fierté de la population, auparavant était potable et tout le monde s' en approvisionnait de cette eau précieuse. Ledit oued qui se greffe à l'oued-Chelif, traversant plusieurs wilayas, a été derrière un impact économique très important, en raison de l’irrigation qu’il apportait aux superficies agricoles qui lui sont mitoyennes. Aujourd’hui, les eaux usées d'une population estimée à 35.000 habitants, qui se déversent dans l’oued en question, sous contrainte de relief, se mélangent aux eaux potables au niveau du point "Belhadair", contaminant de ce fait plusieurs sources dont 5 qui sont devenues non potables, eu égard de leur volume. Il est utile de rappeler que certaines sources ont des effets thérapeutiques très importants, mais ont rejoint les calendes grecques. Dans le même contexte, des espèces de carpes ont disparu avec le temps, suite au manque d’oxygène du au déversement des eaux usées .A ce titre, toute la population de Takhemaret sollicite une visite spécifique des responsables au niveau du ministère des ressources en eaux. Pour rappel, la visite du ministre en ressources en eau est prévue pour ce lundi 10 février 2020.

Abdelkader Benrebiha

