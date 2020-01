TAKHEMARET (TIARET) : 2 personnes asphyxiées au gaz

Mardi 14 janvier 2020, les éléments de la protection civile, relevant de l’unité de Takhemaret, à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, sont intervenus en urgence dans un domicile familial à Takhemaret et ont "miraculeusement" sauvés 2 membres d'une famille, âgés respectivement de 34 et 41 ans, apprend-on auprès d'une source bien informée. La source ajoute que les 2 membres de cette famille, n'ont pas fait attention à la fuite de gaz qui se dégageait à partir d'un tuyau relié à la bouteille de gaz butane leur provoquant un malaise suivi d’évanouissements jusqu’à souffrir de difficultés respiratoires. Puis la situation a été catastrophique, après l'explosion de la bouteille de gaz bienheureusement, l’intervention des éléments de la protection civile a été en temps opportun, précise notre source qui ajoute que les 2 frères ont été évacués en urgence à la polyclinique de Takhemaret et sont actuellement gardés sous étroite surveillance médicale.