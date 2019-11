TAKHEMARAT (TIARET) : Un dealer condamné à 10 ans de prison ferme

Agissant sur informations, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté extra-muros de la commune de Takhemaret, à quelque 100 km du chef-lieu de la wilaya de Tiaret, ont arrêté le dénommé T.D, âgé de 48 ans, faisant objet de suspicion et d’une ordonnance dûment signée par le procureur de la République, prés le tribunal de Frenda, ciblant le domicile du mis en cause, ce qui a permis aux policiers de découvrir 2 plaquettes de kif traité dont la quantité a été estimée à 255 grammes de kif traité. Présenté par devant le magistrat-instructeur, le mis en cause a été condamné à 10 ans de prison ferme et une amende de 500.000 dinars.