TAJ : Ghoul soutient l’application de l’article 102

Le parti Tajamoue Amel El-Jazair (TAJ) a affirmé, ce jeudi, que l'article 102 de la Constitution "pourrait être une partie de la solution" à la lumière de la conjoncture que traverse le pays. L'article 102 de la Constitution "pourrait être une partie de la solution, pour peu qu'il prévoie une série de propositions à l'instar de l'entente, de la coopération et de la solidarité interinstitutionnelle, son accueil favorable par le mouvement populaire à travers ses revendications légitimes. Il faut qu'il soit accueilli favorablement par le peuple et qu'il réponde à leurs aspirations et objectifs, outre l'approbation de la majorité de la classe politique active et la société civile", a expliqué le parti dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion urgente de son bureau politique. Par ailleurs, TAJ a annoncé "le lancement d'une initiative aux fins de contribuer, aux côtés de tous les Algériens à surmonter le statut quo et à prémunir l'Algérie contre les dangers qui la guettent". Dans ce sens, TAJ a appelé toutes les parties et les composantes du peuple algérien à "faire prévaloir la voie de la sagesse, de la raison et la culture de la coexistence, en faisant prévaloir l'intérêt suprême du pays".