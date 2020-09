TAFRAOUI (ORAN) : Sit-in de demandeurs de logement devant la wilaya

Les demandeurs de logements sociaux des douars de la commune de Tafraoui ont organisé un sit-in devant le siège de la wilaya d'Oran pour réclamer leur quota de logements sociaux qui depuis plusieurs années, n'ont pas encore bénéficié d'un quota part sachant bien que la commune de Tafraoui est à vocation agricole. Pour accentuer la pression, deux groupes d’une dizaine de personnes ont réclamé un quota part de 300 logements sociaux pour faire en bénéficier ces centaines de familles qui résident dans les quatre douars."Nous occupons des vieilles habitations rurales sans aucune commodité " a déclaré une mère de famille nombreuse et d'ajouter : «Je suis pratiquement à la rue. Mon seul salut serait de m’attribuer un logement», déclare un contestataire, et de préciser : «Je peux vous affirmer qu’ici dans nos douars nous sommes des centaines dans ce cas à vivre sous l’épée de Damoclès des propriétaires peu scrupuleux.» Bien évidemment, beaucoup s’interrogent également sur l’issue de leurs recours et réclamations de logements sociaux . «Où en sont les recours que nous avons déposés en janvier dernier ? Où sont nos réclamations ?», tiennent à rappeler nos interlocuteurs. A cette question, personne n’est en mesure de répondre, ou du moins d’apporter des arguments convaincants, côté administration. Notons enfin qu’au moment où nous mettons sous presse, la gronde est montée d’un cran sur le toit des deux immeubles où les protestataires ont scandé des slogans pour réclamer la prise en charge de leur cas par les autorités locales. «Nous attendons de pied-ferme la venue du nouveau wali ainsi que le nouveau chef de daïra. Nos réclamations sont légitimes», nous dit-on.