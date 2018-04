TABIA (SIDI BEL ABBES) : Obsèques émouvantes d'une victime du crash d'avion

C'est un après-midi poignant et chargé en émotion qui s'est profilé à Tabia, 25 km au sud -ouest de Sidi Bel Abbès où des milliers de citoyens sont venus de toutes parts de la région, pour attendre en compagnie de l'ensemble des autorités civiles et militaires, l'arrivée de la dépouille mortuaire du défunt Benhadou Habib,44 ans, sous-officier de son vivant , de la gendarmerie nationale et père de 02 filles et 02 garçons. 15 jours exactement après le crash d'avion militaire de mercredi 11 avril à Boufarik et ayant fait 257 morts, les obsèques de feu Habib n'ont été tenues qu'aux environs de 22 heures de la nuit de mardi à mercredi, à la lumière des projecteurs installés dans un cimetière orné de drapeaux et autres banderoles élogieuses. L'arrivée attendue cette journée même, des dépouilles mortelles , de 02 autres victimes de la même ville, en l'occurrence Ayachi Abdelhak, un militaire de 40 ans et son fils Djawad, âgé d'à peine 04 ans, a été malheureusement reportée à une date ultérieure pour des raisons indéterminées.