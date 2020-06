Syndrome inflammatoire chez les enfants similaire à la maladie de Kawazaki

Afin de mieux diagnostiquer ce mystérieux syndrome inflammatoire similaire à la maladie de Kawazaki et d'explorer son lien supposé avec le SARS-CoV-2, des chercheurs anglais ont étudié le cas d'une cinquantaine d'enfants touchés par la maladie. Depuis le mois de mars, soit l'arrivée de l'épidémie Covid-19 en Europe, près de 200 enfants (179) ont été diagnostiqués d'un syndrome inflammatoire sévère proche de la maladie de Kawazaki en France. Des scientifiques anglais, dont la recherche est publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), ont identifié les principaux symptômes et marqueurs cliniques de cette nouvelle maladie, appelée "syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique" (PIMS-TS), en analysant le cas de 58 enfants admis dans huit hôpitaux en Angleterre.

"Bien qu'extrêmement rare, ce syndrome peut rendre un enfant très malade. Il est donc important de bien caractériser la maladie afin de pouvoir assurer une surveillance étroite et le meilleur traitement", estime la Dre Elizabeth Whittaker, du département des maladies infectieuses de l'Imperial College de Londres et consultante en maladies infectieuses, qui a dirigé l'étude.

"Notre analyse confirme qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle affection. Sans traitement, il existe un risque de complications graves chez les enfants très malades, mais avec un dépistage et un traitement précoce, le résultat est excellent, les enfants que nous examinons après leur sortie étant en parfaite santé", renchérit la spécialiste des maladies infectieuses Julia Kenny, co-autrice de la publication.