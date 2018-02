Syndicaliste et homme d’affaires

Moul Firma était, hier, à Mostaganem et plus précisément à la Salamandre où il a aperçu un Directeur de l’exécutif avec deux syndicalistes connus dans la wilaya, dans un véhicule garé dans un endroit isolé sur la route qui mène à la minoterie Safina. Suspicieux, Moul Firma est allé demander des informations auprès d’une personne du même syndicat. Ce dernier a révélé que les deux syndicalistes ‘’chopés’’ avec le Directeur sont de gros affairistes. Ils usent de leur position pour arracher des affaires auprès de responsables de la wilaya. Leur méthode est simple : s’approcher de la cible et se vanter des relations à tous les niveaux. Certains Directeurs recourent à eux pour désamorcer des crises avec les employés de leurs secteurs. Certains usent même des réseaux sociaux pour créer des problèmes aux personnes qui osent défier les Directeurs amis. L’ami à Moul Firma lui a demandé d’enquêter sur le patrimoine de ces deux syndicalistes dont la fortune est bien cachée.