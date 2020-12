Suspension des visas pour les Algériens: Le MAE émirati confirme

Les Emirats arabes unis ont bel et bien suspendu l’octroi de visas à une dizaine de pays arabes, africains et asiatiques dont l’Algérie. La raison évoquée est liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19). La décision a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Cheikh Abdoullah Ben Zayed, qui s’exprimait lors de la visite de son homologue pakistanais, a rapporté l’agence de presse émiratie. Selon la même source, le MAE émirati a expliqué que la décision de restriction sur la délivrance de certains visas d’entrée était « temporaire » et due à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Cependant, le MAE émirati n’a pas fourni plus de détails. Selon le bureau de la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya à Abou Dhabi, relayée par le journal El Watan de ce mardi 22 décembre 2020, l’Algérie figure bel et bien sur cette liste des pays concernés par la suspension des visas.