Stades devenus arènes

Rien ne semble venir mettre un terme définitif aux dramatiques scènes de violence que connaissent nos stades tendant à devenir des arènes de désolation. D’une semaine à l’autre, les bagarres sont devenues un monnaie courante où les hooligans pour de rien se livrent à des actes de vandalisme d’une sauvagerie inouïe ! Ces derniers, dans leur fureur, ne paraissent épargner personne. Malheureusement et à ce jour, aucune stratégie ne semble être de mise et ne fait que confirmer sa totale inexistence pour combattre ce fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein des stades, et seules des amendes toujours insuffisantes demeurent infligées aux équipes dont le public a été à l’origine de la bagarre, conformément aux règlements généraux régissant la pratique sportive. Certes, des commissions d’enquête ont été diligentées pour cerner les causes qui incitent à la violence dans les stades, voire pour élaborer une série de mesures préventives, mais souvent leurs rapports finissent dans les tiroirs, sans la moindre suite positive. La bête immonde reste toujours aux aguets et ne cesse d’attaquer par des agressions si sauvages, les instigateurs de ces échauffourées ne semblent point s’inquiéter et reviennent à la charge à la moindre occasion pour rallumer le feu de la haine et causer tant de dégâts. Aujourd’hui, la violence dans les stades n’épargne aucune région du pays et cible tous les niveaux de la pyramide du football national, et ce fléau a tendance toujours à persister dans sa courbe croissante tant qu’il ne sera totalement éradiqué. Ce drame hebdomadaire doit inciter tous les partenaires impliqués dans la gestion de prés ou de loin dans le monde footballistique à se pencher sérieusement sur ce fléau et arrêter des mesures sévères pour que ce genre de dépassement si déplorable ne se reproduise plus et pour que les agitateurs soient sévèrement punis par la justice. Le sport est un facteur d'unité, il ne doit nullement et absolument pas devenir un facteur de division, à travers les scènes de vandalisme aux retombées si fâcheuses", l'impératif de prendre des mesures si fermes à l'encontre des équipes dont le public est à l'origine des actes de violence commis dans les stades, est d’une nécessité absolue et doit être pris en toute urgence, car il en va de l’avenir de ce sport-roi,si malmené par tant de médiocrité et de sauvagerie !