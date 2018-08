‘’Spécifique’’ annonce sa candidature

Le tonitruant député Tahar Missoum, plus connu sous le sobriquet de « spécifique », a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. En effet, le député qui faisait le buzz par ses « critiques acerbes » et ses « mises en scène » lors des interventions à la chambre basse du parlement, a déclaré sur la chaîne de télévision Ennahar TV, qu’il se présentera à la prochaine présidentielle en 2019. L’ex-parlementaire n’a pas dévoilé sa stratégie ou comment compte-t-il collecter les signatures pour que son dossier de candidature soit accepté. Il n’a pas non plus dévoilé ni le programme ni le slogan de sa prochaine campagne.