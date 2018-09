‘’Spécifique’’ affirme que Rebrab est candidat

Le député parlementaire Tahar Missoum, dit ‘’Spécifique’’ a déclaré au journal électronique Dzairpress que l’ambassadeur américain en Algérie John Desrocher lui a assuré que l’homme d’affaires Isaad Rebrab se présentera aux présidentielles 2019. Tahar Missoum, qui se présente à la présidentielle de 2019 et qui a annoncé sa candidature avec un programme encore en phase brouillonne, aurait rencontré l’ambassadeur des USA en Algérie à la demande de ce dernier, qui a exprimé son intérêt vis-à-vis le député « spécifique » qui intéresse particulièrement les Américains à cause de sa cote de popularité élevée auprès des jeunes. Selon le député, la réunion aurait duré deux heures et demie, et la présidentielle de 2019 aurait été au centre de la discussion. John Desrocher aurait affirmé que son administration possède des informations sures, qui affirment que Rebrab désire se présenter à la présidentielle.