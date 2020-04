Soufiane Djillali accable l’ancien président Bouteflika

Dans un entretien accordé au quotidien arabophone « El Khabar », le président du parti Jil jadid, Soufiane Djillali, a accusé le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, d’avoir « détruit l’État algérien ». « Il y a une différence entre le système politique et l’État. Bouteflika a détruit l’État algérien, et je m’opposerai à tous ceux qui veulent faire de même, intentionnellement ou non. Ma mission est de pousser l’autorité à faire les changements nécessaires à la construction de l’État », a expliqué Soufiane Djillali.