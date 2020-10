Soufiane Djilali veut le retrait du sigle FLN

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, a estimé que le sigle « FLN » (Front de libération national), doit être retiré de la scène politique nationale. « Nous avions systématiquement demandé à ce que le sigle du FLN soit retiré dans la scène politique », a-t-il rappelé lors de son passage dans l’émission « Invité de la Rédaction » de la chaîne 3. Soufiane Djilali s’est référé à l’article 78 de la nouvelle Constitution qui dit : « l’Algérie doit protéger les symboles de la révolution ». « Le FLN a été trop longtemps utilisé, instrumentalisé et sali malheureusement, puisqu’un nombre considérable de ses responsables qui ont été à la tête de ce parti-là, mais aussi des ministres au nom de ce parti, qui se retrouvent en prison et sont en train d’être jugés pour des faits graves de prévarication », a indiqué Soufiane Djilali. « Il faut que le sigle FLN retrouve une place dans la mémoire collective et qu’il soit enseigné aux générations à venir comme quelques chose d’honorable et de noble qui a organisé la Révolution algérienne et non pas cet instrument qui a été sali par une voyoucratie qui s’est attribuée le pays lui-même comme un butin de guerre », a-t-il dit.