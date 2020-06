Soufiane Djilali évoque la libération de Tebbou et Benlarbi

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali a évoqué mardi dans un communiqué le contenu de l'audience que lui avait accordée mercredi dernier le président de la République Abdelmadjid Tebboune en annonçant la libération prochaine des détenus du Hirak Karim Tabbou et Samir Benlarbi. "A la suite de l’appel public à la libération des détenus d’opinion qu’il a formulé le 14 Mai 2020, M. Soufiane Djilali avait introduit une demande d’audience auprès de monsieur le président de la République, qui lui a été accordée pour le mercredi 27 Mai 2020.Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, et en réponse à la requête portée auprès de lui par le Président de Jil Jadid, a accepté d’agir, dans le cadre stricte de ses prérogatives constitutionnelles et légales, et comme gage de son intention de favoriser l’apaisement et le dialogue national, pour que Karim Tabbou et Samir Benlarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au terme de la procédure présidentielle officielle", a indiqué le communiqué du Jil Jadid.