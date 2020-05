Soufiane Djilali devient un soutien du président Tebboune

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali qui a amorcé son rapprochement du pouvoir depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune, a confirmé hier mardi cette tendance au «soutien critique». En effet, invité pour la deuxième fois en moins d’un mois à l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne III pour commenter le projet de nouvelle constitution, Soufiane Djilali a été plutôt positif. «J’ai décelé un certain nombre de qualités pouvant être potentialisées, dans la mesure, dit-il, où il donne des garanties aux libertés individuelles et collectives et permet, en outre, un rééquilibrage au sein de l’exécutif», s’enthousiasme le patron de Jil Jadid. A commencer par la réhabilitation du poste du chef du gouvernement qui trouve grâce aux yeux de M. Djilali et qui ne se prive pas de la dire. «Nous ne sommes plus face à un Premier-ministre coordinateur du gouvernement, qui défend un programme du président, qu’on ne lit jamais et qu’on ne voit jamais, mais d’un homme assumant celui du programme d’une majorité, gouvernant avec l’appui des partis politiques majoritaires à l’Assemblée », a-t-il déclaré. De la même manière il trouve «positif» la disposition contenue dans le projet stipulant l’interdiction au président de la République de légiférer par ordonnances, ce qui, selon lui, l’empêcherait «d’interférer dans les prérogatives du pouvoir législatif». Et dans le concert de ses louanges au projet de constitution produit par le comité des experts, Soufiane Djilali, s’est même dit «surpris» par la proposition de limiter les mandats de tous les élus à un seul renouvelable une seule fois. «On a été surpris de la –nouveauté- contenue dans le projet de Constitution, limitant désormais les mandats pour l’ensemble des élus», a-t-il commenté, visiblement satisfait. Il a d’ailleurs proposé à ce que cette fameuse disposition, soit appliquée de «manière rétroactive à tous les membres de l’APN et du Sénat, qui y siègent «depuis plusieurs décennies », afin de rajeunir la classe politique».