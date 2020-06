Soufiane Djilali défend Amira Bouraoui

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali a réagi, lundi 22 juin 2020, à la condamnation ce dimanche 21 juin à une année de prison ferme de la militante et médecin, Amira Bouraoui. Pour Soufiane Djilali « Amira Bouraoui ne mérite pas cela ». « La sentence prononcée par la justice contre Amira Bouraoui est à l’évidence hors proportions pour les faits qui lui sont reprochés. Débordant souvent sur les règles conformistes et maniant les mots sans politesse entendue, Amira Bouraoui reste une militante engagée, entière et sans fard. Si elle brise souvent le consensus, elle peut aussi oser la rébellion des mots sans mesure », écrit le président de Jil Jadid dans un communiqué rendu public. Cependant, poursuit-il, « en aucun cas, elle n’a été nocive ou intrigante contre quiconque et encore moins contre son pays ». « Au contraire, elle a assumé ses convictions pour une Algérie débarrassée de sa mafia lorsque beaucoup se taisaient et se terraient », estime Soufiane Djilali, qui ajoute qu' »au-delà de son drame personnel, sa condamnation pose cependant des questions autrement plus lourdes. »