Soolking appelle à une journée de silence

Le juge enquêteur a saisi des dossiers des sociétés appartenant aux Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, a rendu des ordonnances de désignation de trois (3) administrateurs, experts financiers agréés, pour la gestion de ces sociétés, indique un communiqué du Procureur général près la Cour d’Alger. « Dans le cadre des enquêtes judiciaires ouvertes à l’encontre de certains hommes d’affaires, propriétaires de sociétés, dont les Groupes Haddad, Tahkout et Kouninef, et dans un souci d’assurer la pérennité des activités des dites sociétés et de leur permettre de préserver les postes d’emploi et d’honorer leurs engagements envers les tiers, le juge enquêteur, saisi de ces dossiers, a rendu le 22 août 2019 des ordonnances de désignation de trois (3) administrateurs, experts financiers agréés », précise le communiqué. Ces administrateurs ont été chargés, de « la gestion des entreprises en question conformément aux dispositions du Code de Commerce et du Code de procédure pénale », ajoute la même source.