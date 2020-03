Sonatrach interdit ses installations aux étrangers

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a interdit aux travailleurs étrangers de se rendre à ses installations et ses sites pétroliers et gaziers à cause du nouveau Coronavirus. Sonatrach a imposé à ses invités et ses personnels des mesures préventives très strictes contre la propagation du virus et afin d’assurer la continuité de la production. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé une série de mesures pour éviter la diffusion du Coronavirus, dont l’interdiction aux étrangers de se déplacer à ses installations et ses sites, invitation des fonctionnaires à prendre leur solde de congés, interdiction des visites sur les lieux de travail et la fermeture des réfectoires et les remplacer par d’autres mieux contrôlés et équipés d’avance.