Sonatrach dément la mise en isolement de 300 travailleurs

Sonatrach, dirigée par Toufik Hakkar, a démenti catégoriquement l’information selon laquelle, «300 travailleurs relevant de la société BRN, filiale du Groupe Sonatrach, ont été mis en isolement et en confinement sanitaire, suite à la contamination de l’un de leurs collègues par le virus Covid-19. Pour rappel, le 11 avril 2020, les équipes de travail de Sonatrach au niveau des unités opérationnelles dans le sud, ont repris leur travail via Tassili Airlines à partir des aéroports d’Alger et d’Annaba. Ce processus s’est déroulé dans des circonstances normales et sous la supervision des unités de santé et du personnel médical de la Direction des services sociaux de Sonatrach, où toutes les mesures préventives et sanitaires ont été prises en compte, selon Sonatrach.