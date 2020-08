Sonatrach achète un terrain pour le MCA

Sonatrach a déboursé 80 milliards de centimes pour l’achat du terrain qui abritera le futur centre de préparation et de formation du Mouloudia Club d’Alger (MCA). Le terrain en question fait 5 hectares et se situe à Zéralda, rapporte une source médiatique. Selon le quotidien Liberté, les travaux de construction du centre de préparation et de formation du MCA, pris en charge par une filiale de Sonatrach, débuteront en septembre prochain, et le centre devrait être réceptionné le 7 août 2021, à l’occasion de la célébration du centenaire du doyen, souligne la même source. D’ici là, le club poursuit ses entrainements au complexe ESHRA de Aïn Benian, tandis que les jeunes catégories devraient bénéficier de créneaux horaires au stade d’Oued Romane.