Moul Firma, qui était invité ce jeudi aux fiançailles du fils d’un grand milliardaire dans un hôtel de luxe à Oran, n’a pas trouvé de mots pour exprimer à ses amis du douar, comment certains riches ou plutôt les bénéficiaires des milliards des banques, déboursent des centaines de millions pour une petite fête alors que chez les gens du douar, il suffit d’une petite tarte autour d’une ‘’maida’’ et les fiançailles sont fêtées . Avant d’oublier, dira Moul Firma à ses amis, un des invités de cette fameuse fête m’a informé qu’il a vu un grand responsable à la wilaya de Mostaganem, qu’il a croisé sur la route de la Corniche et qui était en compagnie du responsable du club de nuit ‘’Djawhara ‘’ , rapporte l’interlocuteur ,avant d’ajouter : je crois qu’ils allaient passer une soirée arrosée, du moment qu’ils ont fait cap sur Ain Türck, formula l’énonciateur. Là tu me rafraichi la mémoire, répliqua Moul Firma, c’est pour cela, que le gérant de la ‘’djawhara’’ était, jeudi au siège de la wilaya et il a passé un bon moment avec ledit responsable à la cigarette Marlboro, s’étonna, Moul Firma tout en murmurant :’’ et moi je me pose la question comment, a fait ce nouveau débarqué pour ouvrir un club aux Sablettes. Comme disait le proverbe algérien : « Rissane tehatet oua kaayel terefdou».