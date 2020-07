Six aliments nécessaires à la bonne santé en été

Les types d’aliments les plus importants pour préserver la bonne santé de la peau pendant la période estivale ont été désignés par une diététicienne russe qui a expliqué quel avantage apporte chaque aliment à la santé de la peau, fait savoir l’hebdomadaire russe Argoumenty i Fakty.

1-Aliments riches en protéines : Les protéines sont à la base de la construction de fibres musculaires et d’élastine, responsables de l'élasticité de la peau. Les aliments qui en contiennent donnent à l'organisme humain les acides aminés essentiels formant la structure du collagène et de l'élastine. La lysine par exemple peut se trouver dans le fromage, le caviar, le poisson, la viande, le fromage blanc, le jaune d'œuf, le soja, les noix. Les protéines d'origine animale sont deux fois mieux absorbées que celles d’origine végétale.

2- Vitamines et micronutriments : La synthèse du collagène et de l'élastine est un processus assez complexe qui exige la participation de nombreux micronutriments et vitamines. Voici certains d'eux: le fer (que l’on peut trouver dans le foie des animaux, la viande de lapin, le bœuf, les moules, les huîtres), le cuivre (dans l'avocat, le bœuf), la vitamine C (le kiwi, le persil, le fenouil, le chou de Bruxelles), la vitamine E (les huiles de tournesol, les noix).

3-Les fibres alimentaires : Ce n’est pas pour rien que la peau est appelée le miroir intestinal, rappelle la diététicienne. Selon elle, tous les problèmes gastro-intestinaux se répercutent sur le visage et donnent à la peau un éclat malsain. Les fibres normalisent le fonctionnement du système digestif. Parmi les aliments contenant beaucoup de fibres figurent les figues, les abricots secs, les pommes, les céréales.