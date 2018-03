Silence, on tue encore à Ghaza !

Depuis 1948, les sionistes ne font que massacrer de carnage en carnage le peuple palestinien, qui ne réclame que sa patrie spoliée de force. Encore, la répression israélienne est venue s’abattre de nouveau sur des Palestiniens, venus juste manifester pacifiquement à l’occasion du 42ème anniversaire de la journée de la terre. Pas moins de 15 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés ont été évacués, selon un bilan actualisé dans cet évènement sanglant auquel ont pris part des femmes, des enfants qui n’ont été épargnés par les sionistes décidés a en finir avec ce peuple Sous le prétexte que la protestation a été encore manipulée par le Hamas et ses groupes alliés, qui étaient toujours derrière la contestation palestinienne, les soldats sionistes n’ont hésité a tirer à balles réelles sur les manifestants. Aujourd’hui, face à ces multiples massacres qui ne ciblent que l’éradication de tout un peuple, ne pouvant plus baisser les bras face à l’occupation sioniste, certains Arabes n’osent point condamnés de tels actes, et se contentent de garder le silence face a ces meurtres collectifs, organisé au nom de la sécurité d’un état criminel, non reconnu par des dizaines de nations. Seule l’Algérie, et d’autres pays, dont la Turquie, semblent réagir vivement a condamner de tels crimes, en interpellant la communauté internationale a faire de même et prendre les mesures qui s’imposent