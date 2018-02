Sidi est toujours Saïd



Mais qui a dit que le patron est mort ? Le chef des pompiers s’adressant récemment à la presse a indiqué par sa propre bouche qu’il est en bonne santé et qu’il n’est pas trépassé. Ce qui est en somme une vérité absolue. Quand on est seigneur, maitre et chef, on ne rend pas l’âme, comme ça, au bout d’un souffle, d’un soupir, comme le commun de nous autres mortels. Une mort de pareille majesté, ça se prépare, ça s’organise, ça se combine et ça s’étudie. Ne dit-on pas que l'entrée d’un hammam n'est pas comme sa sortie ? Ce que ne semblent pas comprendre les rumeurs de ses détracteurs le passant pour mort en France des suites d’une maladie. Et ça, c’est grave, de voir des commis de l’État remettre en cause la bonne performance des hôpitaux de l’Hexagone, au moment où l’on fait tout pour que nos médecins regagnent l’autre rive. Mais bon gré mal gré tout le manque de tendresse à son égard, le descendant aux enfers sur les réseaux sociaux tout comme les réseaux de la grogne interne au syndicat du système, le patron n’est pas allé faire dans l’invective comme un vulgaire ivrogne, mais plutôt dans la parole d’Allah pour prier que Dieu puisse les rendre sur le droit chemin. Comme celui de la paix et la stabilité. La stabilité de rester scotché, collé, inamovible, indéboulonnable, et intouchable depuis l’époque de naissance du dernier bébé moustachu en Algérie. Signe de temps, le chef de la centrale, a survécu depuis l’assassinat de feu Benhamouda Abdelkader Allah yarhmah, à tous les déboires de la descente en enfer de l’UGTA, sa perte de vitesse, ses guerres claniques, l’avènement de syndicats libres. Éternel, Sidi Saïd, ancien président du conseil d'administration (CA) de la Caisse nationale d'assurances sociales (CNAS), a survécu même à sa décision unilatérale et illégale de transfert de l'argent des assurés sociaux à Khalifa Bank du golden playboy Abdelmoumen sans en informer les membres du CA. Et en homme affermi, il a osé assumer son acte illégal, passible de poursuites pénales, même devant le tribunal. Une qualité qui n’est propre qu’aux hommes de Dieu !

